12.12.2017 | 15:19

Доходная часть бюджета Пензы увеличилась на 42 млн 291 тыс. рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся во вторник, 12 декабря.

«Это безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов, которые мы получаем ежемесячно», - пояснила докладчица.

В связи с ростом дохода суммы денежных средств, направляемых на различные выплаты, предлагается скорректировать.

Почти половину от заявленных средств (20 млн 596 рублей) планируется направить на зарплату работникам бюджетной сферы.

«Дотация делится следующим образом: на управление образования пойдет 9 млн 697,5 тыс., управление культуры - 9 млн 241 тыс., комитет по физической культуре - 1 млн 220 тыс. рублей», - уточнила Ольга Завьялкина.

Также 1 млн 551 тыс. руб. направляется на осуществление ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей.

2 млн 961,9 тыс. руб. дополнительно выделяется на выплату пособий семьям, имеющим детей.

Кроме того, 5 млн 797,9 тыс. направляется на выплаты ветеранам труда и труженикам тыла; 15 млн 880 тыс. рублей - на оплату жилого помещения.