12.12.2017 | 10:03

Нагрузку контролирующих органов на бизнес необходимо снизить. На смену репрессивной форме государственного контроля должно прийти сотрудничество. Такую точку зрения высказал губернатор Иван Белозерцев на расширенном заседании совета по развитию предпринимательства и конкуренции при правительстве Пензенской области, состоявшемся во вторник, 12 декабря.

Одной из проблем остается недостаточное применение риск-ориентированного подхода к малому бизнесу. По словам главы региона, контролируемая деятельность малого предпринимательства зачастую приносит больше вреда, чем пользы. Кроме того, за бортом остается большой сегмент теневого рынка.

По мнению губернатора, нередко контролирующие органы стараются как можно сильнее «пригнуть» коммерсантов, оштрафовать их.

«Контролирующие структуры идут туда, где легальный бизнес развит, где есть кого оштрафовать. Нужно менять отношение к делу. Бывает, что генеральному директору звонит контролер: «Мне нужно найти шесть недостатков и оштрафовать вас на определенную сумму рублей». А директор завода жалуется мне. Контролеры приходят не проверить положение дел на предприятии, а обязательно оштрафовать. Это вызывает возмущение бизнеса, который платит налоги», - рассказал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что штрафовать необходимо за реальные нарушения, а не для галочки. Он перечислил все положительные моменты бизнеса: это и налоги, и создание рабочих мест, и социальная ответственность. Жесткий же контроль приводит к тому, что бизнесмену проще закрыть небольшое предприятие и устроиться на работу в более крупную фирму.

«Необходимо выработать схему взаимодействия для создания благоприятной конкурентной среды, которая способствовала бы развитию бизнеса в нашем регионе», - поставил задачу губернатор.