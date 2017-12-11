11.12.2017 | 14:10

Председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин 6 декабря принял участие в работе ХХХIV общего собрания Ассоциации банков России.

Собрание утвердило представленные президентом Ассоциации банков России Георгием Лунтовским приоритетные направления и дорожную карту деятельности ассоциации на период 2018-2020 годов, подготовленные в целях реализации принятых ранее основных направлений деятельности на 2017-2019 годы.

В ходе заседания советом АБР был сформирован состав президиума, в который вошли Михаил Дралин, а также Анатолий Аксаков (председатель совета Ассоциации «Россия», председатель комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку), Виктор Бударин (банк «Кубань Кредит»), Василий Высоков (банк «Центр-инвест»), Михаил Гапонов (банк «Ассоциация»), Герман Греф (Сбербанк), Владимир Грибанов («КС Банк»), Андрей Костин (банк «ВТБ»), Георгий Лунтовский (президент Ассоциации банков России), Дмитрий Олюнин («Росбанк»), Алексей Панферов («Совкомбанк»), Юрий Петров («НС Банк»), Александр Савельев (банк «Санкт-Петербург»), Андрей Соколов («Альфа-Банк»), Михаил Якунин (банк «РНКБ»).

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.