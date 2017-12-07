07.12.2017 | 15:27

Пензенские депутаты и чиновники отправились в рейд по магазинам, чтобы посмотреть, как изменились цены на продукты за год, и не превышают ли торговые сети предельно возможную надбавку на социально-значимые товары.

Статистика свидетельствует, что цены на некоторые продукты в Пензе не только не выросли, но и даже упали по сравнению с уровнем в конце 2016 года.

«Яйцо очень сильно подешевело, сахар, гречневая крупа, овощная группа - цены на них, действительно, на 20 - 30% ниже, чем в прошлом году», - отметила начальник управления администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Заметили горожане и другую тенденцию - в преддверии Нового года многие магазины перестали повышать цены на продукты. А ведь раньше мандарины, шампанское, сладости традиционно дорожали.

«Берут, конечно, больше, но сказать, чтобы прямо повышение, нельзя. Я не замечала», - рассказала покупательница Лидия Забнева.

«Цены к Новому году будут в принципе ниже, чем в обычные дни, потому что, как и любой магазин, за счет большего объема продаж мы снижаем цены на продукцию, особенно на ту, которая пользуется большим спросом перед Новым годом. Это те же самые фрукты, шоколадные изделия; шампанское в любом случае будет стоить дешевле, чем сейчас», - подчеркнул предприниматель Дмитрий Тарасов.

Прибыль бизнесмены все равно получат - за счет повышенного объема продаж.