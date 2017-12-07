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Экономика | В Пензе чиновники проверили уровень цен на социально-значимые продукты

07.12.2017|15:27
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Пензенские депутаты и чиновники отправились в рейд по магазинам, чтобы посмотреть, как изменились цены на продукты за год, и не превышают ли торговые сети предельно возможную надбавку на социально-значимые товары.

Статистика свидетельствует, что цены на некоторые продукты в Пензе не только не выросли, но и даже упали по сравнению с уровнем в конце 2016 года.

«Яйцо очень сильно подешевело, сахар, гречневая крупа, овощная группа - цены на них, действительно, на 20 - 30% ниже, чем в прошлом году», - отметила начальник управления администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Заметили горожане и другую тенденцию - в преддверии Нового года многие магазины перестали повышать цены на продукты. А ведь раньше мандарины, шампанское, сладости традиционно дорожали.

«Берут, конечно, больше, но сказать, чтобы прямо повышение, нельзя. Я не замечала», - рассказала покупательница Лидия Забнева.

«Цены к Новому году будут в принципе ниже, чем в обычные дни, потому что, как и любой магазин, за счет большего объема продаж мы снижаем цены на продукцию, особенно на ту, которая пользуется большим спросом перед Новым годом. Это те же самые фрукты, шоколадные изделия; шампанское в любом случае будет стоить дешевле, чем сейчас», - подчеркнул предприниматель Дмитрий Тарасов.

Прибыль бизнесмены все равно получат - за счет повышенного объема продаж.

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Гость|07.12.2017 19:04|

Рука-Лицо !

Гость|07.12.2017 19:11|

Вот зачем врать? Врете и не краснеете!все у вас дешевле чем в 2016,ну это ж надо так нагло врать! У меня дома чеки есть за три года,специально храню чтобы в роду чиновнику,который врёт сунуть!!!может дешевле даже чем в 2014г?даже не надетьсь моя семья а это около 100человек голосовать за Путина не будем!!!надоело вранье!!!

Гость|07.12.2017 19:16|

Очередная ложь. Что ж так много лжи в конце года?

Гость|07.12.2017 19:27|

А может вместе по магазинам пройдём? Посмотрим на сколько вы честны с народом.

Гость|07.12.2017 19:28|

Одно враньё , какое право имеют чтнуши проверять цены в магазинах?

Имя: Гость
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