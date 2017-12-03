03.12.2017 | 10:36

Внешнеторговый оборот Пензенской области за девять месяцев 2017 года составил более 326,3 млн долларов США, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом объем экспорта товаров увеличился на 38,6% и составил 155,9 млн долларов. Импорт же достиг показателя в 170,4 млн долларов, что на 47,7% выше, чем за девять месяцев 2016 года.

«Основными экспортируемыми товарами по-прежнему остаются продовольственные товары и сырье, а также оборудование и механические устройства. Крупнейшими партнерами по экспорту являются Казахстан и Республика Беларусь», - сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики.

Импортируются на территорию региона чаще всего машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также продукция химической промышленности.

«Тенденция по увеличению объемов внешнеторгового оборота прежде всего связана с постепенным выходом пензенских предприятий на мировой рынок. В текущем году Пензенская область ведет торговлю более чем с 70 странами ближнего и дальнего зарубежья», - отметил министр экономики региона Сергей Капралов.

Из областного бюджета на поддержку экспортно ориентированных предприятий в 2017 году выделено 14 млн рублей.