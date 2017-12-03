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Экономика | Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 43,2%

03.12.2017|10:36
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Внешнеторговый оборот Пензенской области за девять месяцев 2017 года составил более 326,3 млн долларов США, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом объем экспорта товаров увеличился на 38,6% и составил 155,9 млн долларов. Импорт же достиг показателя в 170,4 млн долларов, что на 47,7% выше, чем за девять месяцев 2016 года.

«Основными экспортируемыми товарами по-прежнему остаются продовольственные товары и сырье, а также оборудование и механические устройства. Крупнейшими партнерами по экспорту являются Казахстан и Республика Беларусь», - сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики.

Импортируются на территорию региона чаще всего машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также продукция химической промышленности.

«Тенденция по увеличению объемов внешнеторгового оборота прежде всего связана с постепенным выходом пензенских предприятий на мировой рынок. В текущем году Пензенская область ведет торговлю более чем с 70 странами ближнего и дальнего зарубежья», - отметил министр экономики региона Сергей Капралов.

Из областного бюджета на поддержку экспортно ориентированных предприятий в 2017 году выделено 14 млн рублей.

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Гость|03.12.2017 10:50|

Качество товара хуже и хуже. Где продукция нормальная? Зачем нам ваши цифры, кому от них лучше?

Гость|03.12.2017 10:53|

penzainform.ru писал(a):

Внешнеторговый оборот Пензенской области за девять месяцев 2017 года составил более 326,3 млн долларов США, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По отчётам живём не хуже,чем в ОАЭ,а в реальности живём в Говножопинске.

Гость|03.12.2017 10:53|

Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика

Гость|03.12.2017 10:59|

Качество продуктов хуже и хуже. Зачем нам ваши цифры, кому от них лучше?

Гость|03.12.2017 11:03|

326,3 млн.$ , где деньги, зин?

Гость|03.12.2017 11:07|

penzainform.ru писал(a):

При этом объем экспорта товаров увеличился на 38,6% и составил 155,9 млн долларов. Импорт же достиг показателя в 170,4 млн долларов, что на 47,7% выше, чем за девять месяцев 2016 года.
В цистернах пальмового масла сразу можно цифру?

Гость|03.12.2017 11:43|

Сплошное вранье о росте.

Гость|03.12.2017 11:56|

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ И ГОРОДА ПЕНЗЫ ЖИВУТ В НИЩЕТЕ ХОТЯ И РАБОТАЮТ А ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ !ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ МОЖЕТ И РАСТЁТ ТОЛЬКО НАРОДУ ОТ ЭТОГО НЕ ЛЕГЧЕ !!!

Все деньги в оффшорах и быдло буртасы их никогда не увидят, а вы сейте кукурузу для еды и отопления!!!

Гость|03.12.2017 12:13|

Сплошное вранье о росте.

А если они не будут врать, то бунт уже скоро начнется...

Гость|03.12.2017 12:15|

Чо где растёт и у кого непонятно, цены на продукты и тарифы на жкх растут это да, а всё остальное фикция.

Гость|03.12.2017 12:16|

Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов. (С)

Гость|03.12.2017 12:17|

Рыбалку забыл , там руки не хватает, чтоб показать.

Гость|03.12.2017 12:19|

Бисмарк рыбалку не любил))

Гость|03.12.2017 12:21|

Значит рыбу не любил, одним мясом питался.

Гость|03.12.2017 12:25|

Не царское это дело, рыбу ловить)) ты дурачок?

Имя: Гость
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