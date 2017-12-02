02.12.2017 | 11:38

В пятницу, 1 декабря, в Москве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и директор Фонда развития промышленности Российской Федерации Роман Петруца подписали соглашение о сотрудничестве по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам.

Взаимодействие направлено на внедрение региональных научно-технических разработок, увеличение объема финансирования промышленных предприятий Пензенской области, поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие технологий, рост импортозамещения в рамках комплексного экономического развития региона

«Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

По аналогии с федеральной организацией в регионе действует Фонд развития промышленности Пензенской области. В бюджете 2017 года на обеспечение его деятельности и предоставление займов предприятиям было предусмотрено 100 млн рублей. За получением займа в фонд обратились с заявками 10 организаций на общую сумму 123 млн рублей.