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Экономика | Пензенская область будет сотрудничать с Фондом развития промышленности РФ

02.12.2017|11:38
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В пятницу, 1 декабря, в Москве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и директор Фонда развития промышленности Российской Федерации Роман Петруца подписали соглашение о сотрудничестве по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам.

Взаимодействие направлено на внедрение региональных научно-технических разработок, увеличение объема финансирования промышленных предприятий Пензенской области, поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие технологий, рост импортозамещения в рамках комплексного экономического развития региона

«Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

По аналогии с федеральной организацией в регионе действует Фонд развития промышленности Пензенской области. В бюджете 2017 года на обеспечение его деятельности и предоставление займов предприятиям было предусмотрено 100 млн рублей. За получением займа в фонд обратились с заявками 10 организаций на общую сумму 123 млн рублей.

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Гость|02.12.2017 12:00|

penzainform.ru писал(a):

Пензенской области, поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие технологий, рост импортозамещения
Местами света с газом нет,дорог, а они вон на что замахнулись ....

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