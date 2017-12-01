01.12.2017 | 11:17

Пензенской области выделяется 159 млн 14 тысяч 100 рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в субботу, 25 ноября.

Дотация направляется на финансирование в ноябре-декабре 2017 года первоочередных расходов региона, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы.

Бюджетные ассигнования в объеме 11,58 млрд рублей выделены из резервного фонда Правительства РФ и распределены между бюджетами 23 субъектов.

«Дотации будут предоставляться в соответствии с соглашениями, заключаемыми Минфином России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации», - сообщается на сайте Правительства РФ.

Граничащему с Пензенской областью Саратовскому региону предоставляется более 811 млн 505 тысяч, Тамбовскому - свыше 628 млн 165 тысяч, Ульяновскому - более 276 млн 758 тысяч рублей.