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Экономика | Заречный получил возможность обрести статус ТОСЭР

29.11.2017|13:47
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Государственная Дума РФ приняла поправки в законодательство, и теперь закрытые города атомной отрасли, а значит и Заречный Пензенской области, могут претендовать на статус ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) по категории ЗАТО.

«Прежде ТОСЭР могли быть созданы только в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа, монопрофильных муниципальных образованиях с наиболее сложным социально-экономическим положением, а также в закрытых административно-территориальных образованиях. При этом не было предусмотрено порядка получения статуса ТОСЭР для образований, которые являются одновременно ЗАТО и моногородами и к числу которых относится Заречный», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в Управлении общественных связей закрытого города.

Создание в Заречном ТОСЭР обеспечит особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на срок до 70 лет с возможностью продления.

В результате в городе появятся новые рабочие места и дополнительные производственные мощности, что повлечет за собой повышение уровня социального благополучия и совершенствование городской инфраструктуры за счет создания новых объектов и реконструкции имеющихся.

«Планируется, что благодаря открытию ТОСЭР в Заречном в течение десяти лет будет создано около 1 200 новых рабочих мест, а объем инвестиций по проектам ТОСЭР составит порядка 5 млрд рублей», - уточнили в управлении.

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Гость|29.11.2017 14:12|

Ну вот лапотники, Зареченцы опять восстановили свой приоритет.

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