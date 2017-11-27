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Экономика | Пензенская область получила более 5 миллиардов рублей

27.11.2017|09:48
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Пензенская область получила на сбалансированность бюджета 2018 года 5 млрд 380 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 27 ноября.

«Мы с министерством финансов ждали максимум 2,5 млрд», - признался он.

Также регион получит бонус за эффективное управление областными финансами.

«Суммы хорошие, деньги нам нужны. Бюджет уже утвержден, теперь нужно внести предложения, на какие цели мы направим эти дополнительные средства. Представьте их мне до конца недели», - распорядился Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание присутствующих на то, что ни одна социальная программа Пензенской области не должна быть сокращена. «Мы должны только увеличивать их финансирование», - поставил задачу Иван Белозерцев.

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Гость|27.11.2017 10:09|

молодцы финики. не зря вкалывали без праздников и выходных.

Гость|27.11.2017 10:10|

На бумагах всё красиво и шикарно,а по факту кругом огромные очереди в реализации соцпрограмм. Да и финансирование бюджета скуднее некуда.

Гость|27.11.2017 10:13|

зверей в зоопарке накормите

Гость|27.11.2017 10:14|

НУ ТЕПЕРЬ ЖДЁМ НОВЫХ АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ В ГОРОДЕ !КАК И ОБЕЩАЛ ГУБЕРНАТОР УБРАТЬ С ДОРОГ МАРШРУТКИ !

Гость|27.11.2017 10:19|

Гость писал(a):

НУ ТЕПЕРЬ ЖДЁМ НОВЫХ АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ В ГОРОДЕ !КАК И ОБЕЩАЛ ГУБЕРНАТОР УБРАТЬ С ДОРОГ МАРШРУТКИ !
На достройку цирка, и на ремонт дома офицеров, и на это все!!!

Гость|27.11.2017 10:26|

Ну вот же! Вот же!

Ура! Как я рад!

Это же новые коттеджи чиновникам, машины, отдых на мальдивах!

Как я за них рад!

Гость|27.11.2017 10:27|

Бабичу видать хорошо откатили!

Гость|27.11.2017 10:29|

Ведь за счет "ПЛАТОНА" Свердловский мост построили...

Гость|27.11.2017 10:29|

Подачка федерального центра на проведения правильных выборов в регионе .

Имя: Гость
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