27.11.2017 | 09:48

Пензенская область получила на сбалансированность бюджета 2018 года 5 млрд 380 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 27 ноября.

«Мы с министерством финансов ждали максимум 2,5 млрд», - признался он.

Также регион получит бонус за эффективное управление областными финансами.

«Суммы хорошие, деньги нам нужны. Бюджет уже утвержден, теперь нужно внести предложения, на какие цели мы направим эти дополнительные средства. Представьте их мне до конца недели», - распорядился Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание присутствующих на то, что ни одна социальная программа Пензенской области не должна быть сокращена. «Мы должны только увеличивать их финансирование», - поставил задачу Иван Белозерцев.