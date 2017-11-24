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Экономика | В Пензенской области для малого и среднего бизнеса снизили налоги

24.11.2017|11:17
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В пятницу, 24 ноября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области были изменены налоговые ставки отдельным категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную схему налогообложения. Законопроект представил министр экономики области Сергей Капралов.

Закон, в частности, предусматривает снижение налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы. В настоящее время в Пензенской области применяется налоговая ставка в размере 5% с дохода малых и средних предприятий. Вновь принятый закон снижает ее до 1%.

Для получателей преференций предусмотрен ряд условий. Так, они не могут сокращать численность сотрудников, а среднегодовая зарплата на одного сотрудника должна не менее чем в 1,5 раза превышать величину среднегодового прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Кроме того, введены новые нормы и в отношении организаций и индивидуальных предприятий, созданных студентами. До сих пор пониженная налоговая ставка к ним применялась неограниченный срок, как во время обучения, так и после окончания учебного заведения. Теперь этот срок - три года co дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|24.11.2017 12:08|

Теперь бизнесмены повысят зарплаты сотрудникам?!

Гость|24.11.2017 12:15|

Зарплата 1.5 от прожиточного минимума-это 13.5 тысяч. Почему всех чиновников и депутатов не сажают на такие зарплаты?! Это же их "успехи". Вот пусть и получают достойную зарплату,которую получает народ.

Гость|24.11.2017 12:17|

Гость писал(a):

Зарплата 1.5 от прожиточного минимума-это 13.5 тысяч. Почему всех чиновников и депутатов не сажают на такие зарплаты?! Это же их "успехи". Вот пусть и получают достойную зарплату,которую получает народ.
Ну батенька, они решают государственные задачи, и зарплата соответственная - что бы компенсировать коррупционные издержки, ха-ха-ха....

Имя: Гость
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