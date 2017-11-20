20.11.2017 | 13:02

Шесть работников учреждений здравоохранения получили от 250 000 до 400 000 рублей на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере на 2014-2020 годы». Для этого в текущем году дополнительно выделили 2 млн рублей.

Размер выплат варьируется в зависимости от стажа работы и состава семьи получателя. Три участника подпрограммы являются многодетными родителями - в их семьях растут по трое несовершеннолетних детей.

Список получателей единовременных выплат утвердило правительство региона. В 2017 году их уже получили семь человек, трудящихся в бюджетной сфере.

«В Пензенской области за период действия подпрограммы с 2011 по 2017 год улучшили жилищные условия 571 работник бюджетной сферы, общая сумма средств, выделенных из регионального бюджета на данное направление, составила 145,143 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.