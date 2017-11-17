17.11.2017 | 15:31

На заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по ЖКХ, благоустройству территорий и экологии, состоявшемся в пятницу, 17 ноября, шла речь о бюджете города на 2018 год и, в частности, о финансировании жилищно-коммунальной сферы.

Как доложила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, общий объем доходов ожидается в сумме 10 млрд 071,6 млн рублей. Расходы запланированы в сумме 10 млрд 775,6 млн рублей.

Дефицит бюджета Пензы составит 704 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы запланированы в бюджете-2018 в размере 4 млрд 817,9 млн рублей (99,5% к оценке 2017 года).

Наиболее крупным источником по-прежнему остается налог на доходы физических лиц (2 млрд 734 млн рублей). Это на 4,3% больше, чем в 2017-м. На втором месте - земельный налог (431,8 млн рублей) и налог на имущество физических лиц (286,7 млн).

Особенностью бюджета-2018 является то, что в первоочередном порядке будут финансироваться расходы на выплату зарплаты, на уплату налогов и сборов, на социальную поддержку льготников и семей с детьми, а также на обслуживание муниципального долга.

В 2018 году в Пензе по-прежнему будут действовать 14 программ. Они охватывают основные направления деятельности органов местного самоуправления, через них проходит более 80% бюджетных денег.

Депутатов больше всего интересовало, сколько денег будет направлено на городскую коммуналку и на что конкретно.

«При формировании доходной части бюджета мы исходили из того, что в муниципальных предприятиях сферы ЖКХ предусматривается рост зарплаты, учтены налоги и топливно-энергетические ресурсы в объемах 2017 года», - коснулась Ольга Завьялкина финансирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Также предусмотрены расходы на освещение и озеленение города, уборку свалки в микрорайоне Заря.

6 млн запланированы на снос расселенных домов (в 2017-м эта сумма составляла 3 млн). Кроме того, заложены 23 400 рублей для оплаты взносов в фонд капремонта за муниципальное жилье.

«Предусмотрены денежные средства на содержание лесов на уровне 2017 года, а также возмещение затрат на гидротехнические сооружения, ликвидацию стихийных свалок, строительство мест наружного освещения и содержание мест захоронений», - отметила главный финансист города.

В частности, на содержание фонтанов на Московской и Пионерской, в том числе на оплату электроэнергии потребуется 1 млн 468,4 тыс. рублей. На ритуальные услуги и содержание кладбищ предусмотрено 1,5 млн.

По словам Ольги Завьялкиной, на софинансирование программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году требуется 437 млн рублей, но эти расходы пока не нашли отражения в проекте бюджета.

17,5 млн рублей предусмотрено на выплату грантов. Благодаря этим средствам инициативные и активные горожане смогут воплотить свои идеи по благоустройству города в жизнь.