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Экономика | В Пензе обсудили стратегию социально-экономического развития до 2035 года

15.11.2017|14:30
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На заседании в министерстве сельского хозяйства региона состоялось публичное обсуждение стратегии социально-экономического развития Пензенской области. Она охватывает временной промежуток около полутора десятка лет.

По похожему документу регион работает и сейчас. Чиновники утверждают, что многие показатели выполнены, а разработка планов на будущее уже необходима.

«Ключевым трендом, который мы закладываем в рамках стратегии, является опережение роста. Стратегия построена таким образом, чтобы показатели социально-экономического развития Пензенской области превысили среднероссийские», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Например, по планам к 2030 году Пензенская область должна отгружать промышленной продукции в 3,1 раза больше, чем сейчас.

Экс-министр сельского хозяйства региона Иван Фирюлин видит несколько моментов, которыми в первую очередь должны заниматься власти в будущем.

«Удержать людей в тех населенных пунктах, где сегодня живет сельское население, к 2035 году будет очень сложно. Там надо создавать условия для жизни, чтобы там были и культура, и образование, и здравоохранение, то есть не хуже, чем в любом мегаполисе», - отметил Иван Фирюлин.

Зачитанная на обсуждении стратегия пока только проект, которому предстоит пройти еще публичные слушания с участием горожан и обсуждение на Высшем экономическом совете.

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Гость|15.11.2017 19:43|

А что не на столетие вперед? Отвечать-то все равно не придется!

Имя: Гость
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