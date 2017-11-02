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Экономика | Дополнительный офис «Новозападный» банка «Кузнецкий» переехал на Мира, 40

02.11.2017|15:11
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Дополнительный офис «Новозападный» банка «Кузнецкий» в Пензе теперь располагается в просторном помещении, которое позволяет создать более комфортные условия обслуживания. Он переехал на улицу Мира, 40.

В новом офисе организована просторная клиентская зона, чтобы в удобной обстановке посетители могли получить необходимые услуги банка и/или ознакомиться со всеми видами предоставляемых банком услуг. Также там создана детская зона.

От других новый офис отличается тем, что в нем выделена отдельная зона обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что позволит качественно улучшить сервис и разделить клиентские потоки по видам оказываемых услуг.

Клиенты банка могут воспользоваться полным комплексом банковских услуг, включая открытие вкладов, кредитование физических и юридических лиц, прием платежей, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы по России и за рубеж и другие банковские операции.

Банк предлагает удобное и быстрое расчетно-кассовое обслуживание через дистанционные каналы, зарплатные проекты. Для максимального удобства жителей в отделении установлен терминал.

В ближайшее время в офисе будет организована зона обслуживания клиентов в формате 24/7.

Дополнительный офис «Новозападный» открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 без перерыва, а в субботу – с 9:00 до 13:00 без перерыва. Воскресенье - выходной.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.

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