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Экономика | В мокшанском тепличном комплексе начали выращивать герберы

01.11.2017|09:13
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Во вторник, 31 октября, губернатор Иван Белозерцев во время поездки в Мокшанский район посетил тепличный комплекс в райцентре.

В декабре 2016 года срок действия договора аренды тепличного комплекса закончился. Все работники получили уведомления о вынужденном простое по вине работодателя и о предстоящем сокращении штата с марта 2017 года. Большая часть сотрудников уволилась по собственному желанию либо по соглашению сторон.

Сейчас развитием бизнеса занимается новая компания. В тепличном комплексе, площадь которого составляет 12 гектаров, трудятся 320 человек. Здесь осваивают новый вид продукции - помимо роз, в теплицах начали выращивать герберы.

«Эти цветы более неприхотливы, им требуется гораздо меньше освещения, они менее подвержены болезням. В Российской Федерации на сегодняшний день нет масштабного производства гербер. Теплица в Мокшане площадью 3 гектара, пожалуй, самая большая в стране. Нам есть куда развиваться, мы собираемся производить востребованный на рынке продукт», - рассказал исполнительный директор предприятия Ашот Атабеков.

«Проделан огромный труд, чтобы восстановить мокшанский тепличный комплекс, который успешно развивается. Я вижу здесь большие перспективы для бизнеса. Региональная власть готова оказать инвесторам необходимую помощь», - констатировал губернатор.

«Планируется, что в 2018 году комплекс запустит еще одну теплицу, увеличив персонал на 150 человек», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|01.11.2017 09:35|

реклама мокшанских роз ?

Гость|01.11.2017 09:51|

А чего их рекламировать?И так все знают,что они хорошие.Если прям свежие,стоят 2 недели.

Гость|01.11.2017 10:59|

Гарика сменил Ашот.А от перемены мест ,результат измениться?

Гость|01.11.2017 11:29|

Гость писал(a):

Гарика сменил Ашот.А от перемены мест ,результат измениться?
Вряд ли. Почему в России что ни директор то Магомед, Ашот или Бабаян

Имя: Гость
Комментарий:

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