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Экономика | В Кузнецком районе появится современная молочная ферма

29.10.2017|15:44
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Региональное правительство и два хозяйствующих субъекта подписали несколько соглашений, в результате реализации которых Пензенская область получит дополнительные рабочие места с достойной заработной платой.

Один из предпринимателей стремится расширить сферу своей деятельности, помимо Шемышейского, в Тамалинском, Пензенском и Каменском районах. Объем инвестиций составит 395 млн рублей.

«Областной производственный комбинат планирует на территории Пензенской области построить логистический центр, ввести дополнительные сельхозугодья, а также приобрести дополнительную сельхозтехнику», - уточнил врио министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

Второй проект будет реализовываться агропромышленным предприятием, которое намерено построить в Кузнецком районе современную молочную ферму со своим стадом численностью 2 250 дойных коров.

«Также создадим земельный портфель на 30 000 гектаров и элеваторный комплекс с хранилищем на 150 000 тонн», - добавил Рауф Чакаев.

Оба объекта будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.

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Гость|29.10.2017 20:26|

penzainform.ru писал(a):

молочную ферму со своим стадом численностью 2 250 дойных коров.

В нашем районе при СССР было 35 000 КРС, теперь порядка 2000. " 250 коров. Молоко по карточкам будет или из сои?

Гость|29.10.2017 20:34|

В ближайшие годы производство молока будет падать, так же как это было на протяжении почти 25 лет. Власти, похоже, не способны справиться с продолжающимся молочным кризисом. Вместо молочной продукции граждане, покупают суррогаты и странные растворы, которые не имеют отношения к молоку. Эксперты отрасли сообщили, что многие производители молочных фальсификатов полностью исключили закупки сырого молока.

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