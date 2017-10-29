29.10.2017 | 15:44

Региональное правительство и два хозяйствующих субъекта подписали несколько соглашений, в результате реализации которых Пензенская область получит дополнительные рабочие места с достойной заработной платой.

Один из предпринимателей стремится расширить сферу своей деятельности, помимо Шемышейского, в Тамалинском, Пензенском и Каменском районах. Объем инвестиций составит 395 млн рублей.

«Областной производственный комбинат планирует на территории Пензенской области построить логистический центр, ввести дополнительные сельхозугодья, а также приобрести дополнительную сельхозтехнику», - уточнил врио министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

Второй проект будет реализовываться агропромышленным предприятием, которое намерено построить в Кузнецком районе современную молочную ферму со своим стадом численностью 2 250 дойных коров.

«Также создадим земельный портфель на 30 000 гектаров и элеваторный комплекс с хранилищем на 150 000 тонн», - добавил Рауф Чакаев.

Оба объекта будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.