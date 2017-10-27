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Экономика | В Пензенской области появятся ферма на 2 250 коров и логистический центр

27.10.2017|10:43
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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутаты утвердили два соглашения между правительством региона и крупными предприятиями - ООО «Областной производственный комбинат» и агропромышленным предприятием «Восток Агро».

«Областной производственный комбинат планирует построить на территории Пензенской области логистический центр, ввести в оборот сельхозугодья и приобрести дополнительную технику. Планируется создание 45 рабочих мест с достойной заработной платой. При этом объем инвестиций составит 395 млн рублей. Преференции предоставляются в размере ставки налога на имущество. Выпадающие доходы в бюджет будут компенсироваться вновь введенным налогом на имущество (оборудование), а также дополнительными отчислениями НДФЛ с тех рабочих мест, которые будут созданы при реализации данного проекта», - пояснил и. о. министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

Согласно дополнительному соглашению, комбинат может реализовывать свой инвестиционный проект не только в Шемышейском, но и в Тамалинском, Пензенском и Каменском районах. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди логистического центра хранения продукции на 10 000 тонн сдвигается c III квартала 2017 года на IV квартал 2019-го.

Срок окупаемости проекта составит 8 лет. Предприятие получает государственную поддержку в виде налоговых льгот: ставка по налогу на имущество организации будет снижена до 0% на три года c момента ввода в эксплуатацию первой очереди логистического центра. Сумма налоговых льгот составит 21 млн рублей, а дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области - 27 млн рублей, что на 6 млн рублей больше запрашиваемой государственной поддержки.

«Еще одно соглашение - с агропромышленным предприятием «Восток Агро», которое планирует создать в Кузнецком районе молочное стадо численностью 2 250 голов, а также земельный портфель для кормовой базы в размере до 30 тысяч га. Кроме того, планируется строительство элеваторного комплекса мощностью хранения до 150 тысяч тонн», - прокомментировал документ Рауф Чакаев.

Проект предусматривает создание более 200 рабочих мест. Объем инвестиций составит 4,4 млрд рублей. Для предприятия предусматриваются преференции по налогу на имущество и транспортному налогу.

После ввода объектов в эксплуатацию ему будут предоставлены налоговые льготы сроком на три года. Их сумма составит 138,2 млн рублей, а дополнительные налоговые поступления в бюджет региона - 255,9 млн рублей.

«Выпадающие доходы будут компенсироваться дополнительными поступлениями в бюджет в результате налога на имущество, а также поступлением НДФЛ с созданных рабочих мест», - пояснил Рауф Чакаев.

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