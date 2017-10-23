Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 окт 2017|11:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Экономика | Пензенская делегация провела переговоры с итальянскими фирмами

23.10.2017|09:29
Печать

В понедельник, 23 октября, губернатор Иван Белозерцев начал оперативное совещание в правительстве с подведения итогов поездки в Италию делегации Пензенской области.

«Мы посещали инновационные предприятия, провели ряд переговоров», - сообщил глава региона.

Так, достигнута договоренность с предприятием, которое уже работает на территории области - на заводе точных приборов. «Есть другие направления для дальнейшего сотрудничества с этим предприятием», - отметил губернатор.

Также прошла встреча с представителями компании, которая работает в сфере использования современных технологий производства энергии. Речь идет о получении тепла и электроэнергии из кукурузы.

«В этом нуждается наш тепличный комплекс, особенно это те известные теплицы, которые несколько лет назад обанкротились. Нужно сегодня вложить деньги, чтобы на будущее можно было бы минимизировать затраты на электроэнергию. Компания готова приехать в Пензу, провести презентацию своего оборудования», - рассказал Иван Белозерцев.

Также в Италии были решены организационные вопросы по открытию в Пензенской области линии производства бетонных домокомплектов во второй половине 2018 года. «Это даст возможность увеличения строительства качественного современного жилья», - заявил глава региона.

Кроме того, были проведены переговоры с фирмой, которая строит под ключ фермы, животноводческие комплексы. «Их проекты, если их доработать под наши условия, можно использовать и предлагать главам районных администраций и бизнесу на местах», - предложил Иван Белозерцев.

Пензенская делегация презентовала в Италии инвестиционный потенциал региона. «Для нас важно увеличить товарооборот с иностранными компаниями, нужно активно работать для продвижения нашего продукта на экспорт», - поставил задачу губернатор.

0
0
0
0
 
Гость|23.10.2017 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Речь идет о получении тепла и электроэнергии из кукурузы
МАНИЛОВЩИНА.

Гость|23.10.2017 09:55|

penzainform.ru писал(a):

Речь идет о получении тепла и электроэнергии из кукурузы.

«В этом нуждается наш тепличный комплекс, особенно это те известные теплицы, которые несколько лет назад обанкротились. Нужно сегодня вложить деньги, чтобы на будущее можно было бы минимизировать затраты на электроэнергию. Компания готова приехать в Пензу, провести презентацию своего оборудования», - рассказал Иван Белозерцев.

Абсолютно все так называемые "зелёные технологии" ДОТИРУЮТСЯ.А получение энергии из кукурузы вообще НЕ РЕНТАБЕЛЬНО.

Гость|23.10.2017 09:58|

У нас на лесопилках горбыль сотнями тонн сжигается. Проснитесь господин Губернатор.

Гость|23.10.2017 10:14|

Ну, а как там ходят бабы-в панталонах али без?

Гость|23.10.2017 10:37|

тебе, быдлу, это зачем??

Гость|23.10.2017 10:44|

Ну, как я и думал, что когда-нибудь мы наконец доживем до европейских стандартов и будем жить в экологически чистой энергии

Гость|23.10.2017 10:45|

Если жители региона смогут поддерживать тенденцию глобализации и инноваций, то мы совсем скоро заживем

Гость|23.10.2017 10:46|

Как-то даже уже не верится, что наконец у нас в россии появятся новые технологиии, которые мы сразу пустим в ход, это круто!)

Гость|23.10.2017 10:46|

Ну, как я и думал, что когда-нибудь мы наконец доживем до европейских стандартов и будем жить в экологически чистой энергии

Ну может внуки твои и будут жить, когда воровского режима не будет...

Гость|23.10.2017 10:47|

Гость писал(a):

и будем жить в экологически чистой энергии
,Гость писал(a):
Если жители региона смогут поддерживать тенденцию глобализации и инноваций, то мы совсем скоро заживем
Вы на пензинформе трудитесь?

Гость|23.10.2017 10:47|

Жить в стране, где все экологически чисто, современно и до такой степени все продумано, одно удовольствие!

Гость|23.10.2017 10:49|

Как бы то ни говорил, это очень нужно для развития индустрии сельского хозяйства и энергетики в хозяйстве

Гость|23.10.2017 10:50|

Ну, на сколько я понимаю, поездка удалась и принесла вау какие плоды и успехи) это на самом деле круто

Гость|23.10.2017 10:51|

Гость писал(a):

Ну, на сколько я понимаю, поездка удалась и принесла вау какие плоды и успехи) это на самом деле круто
вау! какие кукушки и петухи здесь клюют свои зёрнышки!

Гость|23.10.2017 10:52|

Технологии надо взаимоствовать, это несомненно, тем более отлаженные и проверенные

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!