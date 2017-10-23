23.10.2017 | 09:29

В понедельник, 23 октября, губернатор Иван Белозерцев начал оперативное совещание в правительстве с подведения итогов поездки в Италию делегации Пензенской области.

«Мы посещали инновационные предприятия, провели ряд переговоров», - сообщил глава региона.

Так, достигнута договоренность с предприятием, которое уже работает на территории области - на заводе точных приборов. «Есть другие направления для дальнейшего сотрудничества с этим предприятием», - отметил губернатор.

Также прошла встреча с представителями компании, которая работает в сфере использования современных технологий производства энергии. Речь идет о получении тепла и электроэнергии из кукурузы.

«В этом нуждается наш тепличный комплекс, особенно это те известные теплицы, которые несколько лет назад обанкротились. Нужно сегодня вложить деньги, чтобы на будущее можно было бы минимизировать затраты на электроэнергию. Компания готова приехать в Пензу, провести презентацию своего оборудования», - рассказал Иван Белозерцев.

Также в Италии были решены организационные вопросы по открытию в Пензенской области линии производства бетонных домокомплектов во второй половине 2018 года. «Это даст возможность увеличения строительства качественного современного жилья», - заявил глава региона.

Кроме того, были проведены переговоры с фирмой, которая строит под ключ фермы, животноводческие комплексы. «Их проекты, если их доработать под наши условия, можно использовать и предлагать главам районных администраций и бизнесу на местах», - предложил Иван Белозерцев.

Пензенская делегация презентовала в Италии инвестиционный потенциал региона. «Для нас важно увеличить товарооборот с иностранными компаниями, нужно активно работать для продвижения нашего продукта на экспорт», - поставил задачу губернатор.