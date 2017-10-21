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Экономика | Кукуруза может помочь обеспечить пензенцам теплые зимы

21.10.2017|14:34
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Губернатор области Иван Белозерцев во время рабочей поездки в Италию познакомился с биогазовой установкой по выработке электроэнергии и тепла. В качестве одного из видов сырья в ней используется сельскохозяйственная культура. Глава региона заявил о возможности внедрения подобной технологии и на территории Сурского края. Однако, по словам некоторых экспертов, климатические условия ставят под вопрос эту идею.

«В Италии кукуруза вызревает и растет без всяких рисков, то есть там не наблюдается ни заморозков, ни засухи - как у нас бывает. Но растет она, естественно, на орошении, соответственно, дает более высокий урожай. А более высокий урожай - это низкая себестоимость продукции», - оценил возможности доктор наук, профессор Виктор Кошеляев.

Пока в Пензенской области кукуруза занимает чуть более 3% посевных площадей. Как отметил Иван Белозерцев, при необходимости их можно будет увеличить, тем более что подобные биотехнологии итальянская компания уже внедряет в ряде регионов России, например в Белгородской, Липецкой и Орловской областях.

Такие установки используют в основном в тепличных комплексах. Сотрудники аграрного университета говорят, что производство биогаза из сельскохозяйственных отходов для них уже пройденный этап: сегодня получают из растений другой вид биотоплива.

«Биотопливо на основе растительных масел примерно в два раза дешевле топлива, производимого из нефти. Кроме того, при работе автотракторной техники содержание вредных веществ в отработавших газах существенно ниже, чем при работе на топливе из нефти», - рассказал о плюсах использования нового вида горючего доктор технических наук Александр Уханов.

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Гость|21.10.2017 19:03|

Кукуруза - хорошо, но конопля - лучше. Конопля - это: пенька (сырьё для производства канатов и бумаги), конопляное масло, топливо. Раньше в пензенской области было 17 заводов по производству пеньки. Все они отапливались отходами собственного производства: тепла было больше, чем от угля. Сейчас есть сорта конопли, не содержащие наркотики: за здоровье народа переживать не надо!

Гость|21.10.2017 19:06|

ЕСТЬ ТЕМА ПО ПРОДАЖЕ ВОДЫ ИЗ СУРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ПАКИСТАН.БОЛЕЕ РЕАЛЬНАЯ.

МОЖНО ДАЖЕ НЕ ТРОГАТЬ ВОДНУЮ АРТЕРИЮ ОБЛАСТИ.ПРОДАВАТЬ ВОДУ ВЫТЕКАЮЩУЮ ИЗ ГНИЛЫХ ТРУБ.ВОТ БИЗНЕС.

Имя: Гость
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