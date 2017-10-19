19.10.2017 | 14:10

Жители Пензенской области за 9 месяцев 2017 года пополнили консолидированный бюджет Российской Федерации на 36,5 млрд рублей. Именно такой была цифра по состоянию на 1 октября, сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

«В федеральный бюджет мобилизовано 11,9 млрд рублей, или 32,6% от общего объема поступлений в бюджетную систему РФ», - уточнили в управлении.

В консолидированный бюджет Пензенской области за 9 месяцев поступило 24,6 млрд рублей, в том числе в региональный бюджет – 20,6 млрд, в местный - 4 млрд.

«Основная доля доходов сформирована за счет налога на доходы физических лиц – 9,7 млрд рублей, налога на добавленную стоимость – 9,2 млрд рублей, налога на прибыль – 5,8 млрд рублей, акцизов – 5,5 млрд рублей», - добавили в налоговой.

От налога на имущество организаций в бюджетную систему поступило 2,4 млрд рублей, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 1,8 млрд, от земельного - 0,5 млрд, от транспортного - 0,3 млрд.