Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|14:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.93  |  $  57.57
 

Экономика | Налогоплательщики Пензенской области отдали в бюджет 36,5 млрд рублей

19.10.2017|14:10
Печать

Жители Пензенской области за 9 месяцев 2017 года пополнили консолидированный бюджет Российской Федерации на 36,5 млрд рублей. Именно такой была цифра по состоянию на 1 октября, сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

«В федеральный бюджет мобилизовано 11,9 млрд рублей, или 32,6% от общего объема поступлений в бюджетную систему РФ», - уточнили в управлении.

В консолидированный бюджет Пензенской области за 9 месяцев поступило 24,6 млрд рублей, в том числе в региональный бюджет – 20,6 млрд, в местный - 4 млрд.

«Основная доля доходов сформирована за счет налога на доходы физических лиц – 9,7 млрд рублей, налога на добавленную стоимость – 9,2 млрд рублей, налога на прибыль – 5,8 млрд рублей, акцизов – 5,5 млрд рублей», - добавили в налоговой.

От налога на имущество организаций в бюджетную систему поступило 2,4 млрд рублей, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 1,8 млрд, от земельного - 0,5 млрд, от транспортного - 0,3 млрд.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2017 14:36|

penzainform.ru писал(a):

Основная доля доходов сформирована за счет налога на доходы физических лиц – 9,7 млрд рублей, налога на добавленную стоимость – 9,2 млрд рублей
НДФЛ 13%, а НДС 18%. Как по статье НДС может быть меньше сборов? Кто то не доплачивает?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!