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Экономика | Трое предпринимателей получат поддержку из муниципального бюджета

13.10.2017|16:20
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В 2017 году на финансовую поддержку начинающих предпринимателей из муниципального бюджета выделен миллион рублей.

Прошел конкурс, из десяти претендентов отобрали трех победителей. Они смогут потратить выигранные средства на разные цели.

«Приобретение оборудования, оплата информационных кампаний или рекламы, оплата торгового помещения. Грант предоставляется при условии софинансирования собственными средствами в размере не менее 15% от получаемого гранта и не может превышать 300 000 рублей на один субъект предпринимательства», - уточнила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Обладателями грантов стали предприниматели, которые реализуют проекты в области дорожной инфраструктуры, производства элементов для локомотивостроения и занимаются переработкой сельхозпродукции.

Программа будет продолжена, а значит, в следующем году начинающие бизнесмены тоже смогут рассчитывать на такую поддержку.

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Гость|13.10.2017 19:01|

да

если 2018 год

объявят годом предпринимательства

то чего ждать

Гость|13.10.2017 19:06|

для чего нужно предпринимательство?

Гость|13.10.2017 19:15|

в Пензе для чего нужно предпринимательство

какое Пензе нужно предпринимательство

есть ли План в котором говориться

какое предпринимательство нужно Пензе

Имя: Гость
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