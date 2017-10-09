09.10.2017 | 12:49

В рамках разработки стратегии развития банк «Кузнецкий» создал проект «Банк будущего» и провел первые сессии с участием сотрудников.

Создание данного проекта направлено на рассмотрение инновационных решений с целью внедрения их в бизнес-процессы и определения дальнейших направлений развития банка.

Участники были разделены на 4 тематические группы: дистанционные каналы продаж (ДБО, терминалы самообслуживания, сайт, call-центр); фронт-офисы; платежные карты и кредиты. Для эффективного построения кейсов в каждой группе работали модераторы.

На сессиях сотрудники рассуждали о возможных вариантах развития банка на перспективу 5-10 лет по следующим вопросам: какие категории людей будут клиентами банка «Кузнецкий», какие продукты будут востребованны и как их продавать, как будут выглядеть офисы банка в будущем, какие функции будут выполнять люди, а какие будут автоматизированы и роботизированы, какими будут банковские карты, корпоративный сайт, дистанционные каналы банковского обслуживания.

На финальной встрече каждая группа представила свое видение развития банковских продуктов и услуг.

Подводя итоги сессий, можно констатировать рост популярности модели дистанционного обслуживания клиентов, наполнения его банковскими и небанковскими услугами, а также ближайших перспектив развития данного направления в жизни каждого человека.

«Мы впервые проводим подобное мероприятия, и я благодарю всех участников проекта за работу, смелость и готовность делиться своими идеями. Сегодняшняя встреча позволила нам получить интересные предложения, уверен, что через 10 лет банк «Кузнецкий» будет первым банком в Пензенской области», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.