02.10.2017 | 09:27

В Пензенской области создадут экспортную стратегию. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве в понедельник, 2 октября.

На прошлой неделе в Пензе прошло заседание совета при полпреде Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаиле Бабиче, в котором принял участие министр финансов России Антон Силуанов.

«Пензенская область была выбрана для проведения неслучайно: у региона высокие показатели по темпам роста в экономике и по бюджетным поступлениям. Мероприятие прошло на хорошем организационном уровне. И в ходе обсуждения прозвучало много интересных и важных предложений, которые нам необходимо внимательно проанализировать и лучшие - внедрить в области», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, до 1 декабря необходимо подготовить экспортную стратегию Пензенской области. По экспорту товаров за первое полугодие в области наблюдается рост почти на 50%.

«Подготовка стратегии на пять лет и оказание помощи нашим промышленным предприятиям в их экспортных планах - от этого будет только большой плюс», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор поручил организовать в Пензе круглый стол с дирекцией экспортного центра РФ, пригласить специалистов, чтобы они рассказали о современных подходах и лучших практиках по экспорту товаров. Этой работе необходимо придать новый импульс.

«Нужно к этому мероприятию подготовить реестр предприятий, которые готовят продукцию на экспорт, чтобы потом с ними работать, поддерживать их», - поставил задачу Иван Белозерцев.