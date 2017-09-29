29.09.2017 | 17:17

Министр финансов России Антон Силуанов отметил высокое качество управления финансами в Пензенской области. Об этом он заявил на трехсторонней встрече с главой региона Иваном Белозерцевым и полпредом Президента в ПФО Михаилом Бабичем в пятницу, 29 сентября.

«Все требования соглашения, заключенного между Пензенской областью и министерством, соблюдаются. По итогам прошлого года мы находились в «зеленой зоне», - рассказал Иван Белозерцев.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в 2016 году областной бюджет получил плюсом 6 млрд 80 млн рублей, в первом полугодии 2017-го - еще 1,8 млрд сверху.

«Хотелось бы обратить внимание, что регионам необходимо на следующий год предусмотреть в полном объеме выделение средств на реализацию майских указов Президента РФ. Мы окажем необходимую поддержку из федерального центра. Решением Президента предусмотрена также возможность реструктуризации кредитов с направлением средств на социально важные мероприятия, на поддержание экономики регионов. Соответствующее соглашение руководство Пензенской области и Минфин должны подписать в текущем году, чтобы в следующем начать реализацию необходимых для развития проектов», - сообщил Антон Силуанов.

Иван Белозерцев сообщил, что областное министерство финансов уже разрабатывает необходимую документацию.