28.09.2017 | 11:16

Банк «Кузнецкий» запустил в новой системе дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сервис «Светофор».

Теперь прямо в интернет-банке клиенты могут проводить экспресс-проверку компаний при оплате и регулярный экспресс-мониторинг своих контрагентов в режиме онлайн.

«Светофор» - это сервис экспресс-проверки контрагентов, созданный на основе продукта «Контур.Фокус» от компании СКБ «Контур». Сервис интегрируется с интернет-банком через API и позволяет предпринимателям выявлять актуальную информацию о своих партнерах и клиентах, значительно снижая риски при платежах.

Сервис аккумулирует данные из официальных открытых источников, таких как ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС России, ЦБ РФ, арбитражные суды, лицензирующие органы и так далее. После сбора информации он анализирует ее и представляет пользователю отчет в виде набора фактов и цветовых сигналов - за это сервис и получил название «Светофор».

- Красный цвет сигнализирует о критическом факте - банкротстве или ликвидации.

- Желтый - о факте, на который нужно обратить внимание.

- Зеленый - об условно положительном факте.

Сервис доступен пользователем новой системы ДБО бесплатно.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.