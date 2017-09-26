26.09.2017 | 10:43

Сельхозпроизводители Пензенской области приступили к уборке подсолнечника. По состоянию на понедельник, 25 сентября, валовой сбор этой культуры составил 2,7 тысячи тонн, средняя урожайность - 15 ц/га.

Подсолнечник уже убрали с площади 1,8 тыс. га. Всего предстоит обмолотить его урожай с 270,5 тыс. га.

Сельские труженики продолжают убирать сахарную свеклу и сою. Валовой сбор свеклы составляет 600 тыс. тонн при средней урожайности 385 ц/га. Сои со средней урожайностью 16 ц/га собрали 10,1 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства, в области намолотили 2 млн 251,9 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 36 ц/га.