19.09.2017 | 09:36

В Башмаковском районе земледельцы приступили к уборке сои. По состоянию на вторник, 19 сентября, эта культура убрана с площади 377 гектаров, валовой сбор составляет 920 тонн, средняя урожайность - 24 ц/га.

Всего в 2017 году аграриям Сурского края предстоит убрать сою с площади 30,3 тыс. га.

В регионе намолочено 2 млн 89,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых сельхозкультур. Средняя урожайность составляет 37 ц/га.

Зерновые и зернобобовые убраны с площади 572 тыс. гектаров.

«Кроме того, идет сбор урожая сахарной свеклы. Культура убрана с площади 9,6 тыс. га, валовой сбор составляет 350,9 тыс. тонн», - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.