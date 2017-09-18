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Экономика | Губернатор нацелил министров на вступление в федеральные программы

18.09.2017|09:42
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В понедельник, 18 сентября, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев обратил внимание собравшихся на необходимость оперативно подготовить проект бюджета на 2018 год.

«Нужно взаимодействовать с профильными министерствами Российской Федерации. Следует выяснить, какие программы будут действовать в 2018 году. Проект бюджета РФ уже готов, а значит, будут приниматься программы. Нам нужно сегодня активно работать, чтобы ничего не упустить и войти в эти федеральные программы. Задача - как можно больше денег получить из федерального бюджета на решение задач Пензенской области», - нацелил участников совещания Иван Белозерцев.

Глава региона посоветовал министрам самим ехать в Москву, разбираться и вникать в ситуацию.

«Опоздаем сегодня - потеряем финансы, а значит, потеряем в ремонте каких-то объектов, в приобретении оборудования и так далее. Надо работать сейчас», - подвел итог губернатор.

Иван Белозерцев также обратил внимание министров на необходимость предварительной разработки проектно-сметной документации по различным федеральным программам, в которые может войти область: ремонт дорог, больниц, объектов соцкультбыта и других.

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Гость|18.09.2017 11:18|

Давно пора! А то Москва говорит, вот деньги - берите! А у нас бумажки собрать не могут нужные

Гость|18.09.2017 11:19|

Бюджет, бюджетом, надо раньше начинать действовать, заявлять о своих планах, тогда и будет всем средств хватать

Имя: Гость
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