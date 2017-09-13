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Экономика | В 2017 году уровень ипотечного кредитования в области вырос на 23%

13.09.2017|14:10
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В Пензенской области темпы роста объемов кредитов, выданных на приобретение жилья, значительно выше средних по Российской Федерации.

«С 2016 года началось восстановление активности в сфере ипотечного кредитования, спрос на жилье стал увеличиваться. За весь предыдущий год было выдано 7 010 ипотечных кредитов, что больше уровня 2015 года на 19,5%», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В январе - июне 2017 года тенденция роста сохранилась: в Сурском крае оформлено 3 762 жилищных кредита.

«По итогам первого полугодия текущего года уровень ипотечного кредитования на территории Пензенской области вырос более чем на 23%. Это свидетельствует о росте покупательной способности населения, о перспективности строительного сектора экономики региона», - прокомментировал ситуацию на рынке жилья губернатор Иван Белозерцев.

Он также отметил, что росту объемов ипотечного кредитования во многом способствует снижение процентных ставок по кредитам.

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Гость|13.09.2017 14:32|

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