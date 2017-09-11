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Экономика | В Пензенской области муниципальным образованиям спишут часть долгов

11.09.2017|14:53
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В Пензенской области ряду муниципальных образований спишут часть задолженности по кредитам, полученным из регионального бюджета.

Об этом губернатор Иван Белозерцев написал в личном микроблоге в понедельник, 11 сентября.

«Снижение долговой нагрузки, особенно там, где она значительна, поможет развивать территории более эффективно и более динамично», - пояснил он, комментируя инициативу.

Однако глава региона не уточнил, какие именно муниципальные образования области попадут под действие финансовой амнистии.

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Гость|11.09.2017 15:21|

Ну кто 70+ % обеспечил, тому и спишут...

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