11.09.2017 | 14:53

В Пензенской области ряду муниципальных образований спишут часть задолженности по кредитам, полученным из регионального бюджета.

Об этом губернатор Иван Белозерцев написал в личном микроблоге в понедельник, 11 сентября.

«Снижение долговой нагрузки, особенно там, где она значительна, поможет развивать территории более эффективно и более динамично», - пояснил он, комментируя инициативу.

Однако глава региона не уточнил, какие именно муниципальные образования области попадут под действие финансовой амнистии.