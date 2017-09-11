В Пензенской области ряду муниципальных образований спишут часть задолженности по кредитам, полученным из регионального бюджета.
Об этом губернатор Иван Белозерцев написал в личном микроблоге в понедельник, 11 сентября.
«Снижение долговой нагрузки, особенно там, где она значительна, поможет развивать территории более эффективно и более динамично», - пояснил он, комментируя инициативу.
Однако глава региона не уточнил, какие именно муниципальные образования области попадут под действие финансовой амнистии.
Ну кто 70+ % обеспечил, тому и спишут...