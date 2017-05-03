03.05.2017 | 10:19

Станцию «Бауманская» Московского метрополитена украсили новые светильники, которые изготовили никольские профессионалы. Монтаж конструкций завершился накануне майских праздников.

Станция «Бауманская» является памятником истории и культуры, поэтому к выполнению этого заказа специалисты завода подошли особенно тщательно.

Никольский завод светотехнического стекла - единственное предприятие в стране, имеющее возможности изготовления крупногабаритных плафонов способом ручной выдувки, а также необходимую печь отжига для закаливания стекла таких размеров.

«Это не первое взаимное сотрудничество между Московским метрополитеном и Никольским заводом светотехнического стекла. Планируется и дальнейшая реконструкция и замена системы освещения столичного метро», - сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.