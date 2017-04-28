28.04.2017 | 11:28

В Пензенской области действуют более 55 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом на сессии Заксобра, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, доложил губернатор Иван Белозерцев.

«Уверен, что большую роль сыграла поддержка малого и среднего предпринимательства, в 2016 году она превысила 67 млн рублей», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в области ведется борьба с компаниями-пустышками.

«Мы не должны обманывать сами себя: компания должна быть живой, в ней должны быть люди и легальная зарплата», - убежден Белозерцев.

Также докладчик осветил тему внешней торговли.

«В целом Пензенская область подвержена тенденциям, свойственным Приволжскому федеральному округу и всей России. Наблюдается снижение объема экспорта. Это связано с известными причинами, вы о них знаете. Но мы расширили количество зарубежных партнеров: в перечне появилось девять новых стран. Мы подготовили информацию о пензенской продукции и направили во все страны мира, где есть российские торговые представительства. В результате торговый оборот с зарубежьем увеличился. Так, с Казахстаном он вырос более чем на 44% по сравнению с 2015 годом», - рассказал Иван Александрович.

Губернатор также напомнил о визите пензенской делегации в Китай, в результате которого были достигнуты договоренности о поставках продукции в эту страну и производстве высокотехнологичных медицинских изделий. По словам главы региона, сейчас рассматривается возможность открытия в Китае торгового дома Пензенской области.