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Экономика | В Пензенской области идет борьба с компаниями-пустышками

28.04.2017|11:28
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В Пензенской области действуют более 55 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом на сессии Заксобра, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, доложил губернатор Иван Белозерцев.

«Уверен, что большую роль сыграла поддержка малого и среднего предпринимательства, в 2016 году она превысила 67 млн рублей», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в области ведется борьба с компаниями-пустышками.

«Мы не должны обманывать сами себя: компания должна быть живой, в ней должны быть люди и легальная зарплата», - убежден Белозерцев.

Также докладчик осветил тему внешней торговли.

«В целом Пензенская область подвержена тенденциям, свойственным Приволжскому федеральному округу и всей России. Наблюдается снижение объема экспорта. Это связано с известными причинами, вы о них знаете. Но мы расширили количество зарубежных партнеров: в перечне появилось девять новых стран. Мы подготовили информацию о пензенской продукции и направили во все страны мира, где есть российские торговые представительства. В результате торговый оборот с зарубежьем увеличился. Так, с Казахстаном он вырос более чем на 44% по сравнению с 2015 годом», - рассказал Иван Александрович.

Губернатор также напомнил о визите пензенской делегации в Китай, в результате которого были достигнуты договоренности о поставках продукции в эту страну и производстве высокотехнологичных медицинских изделий. По словам главы региона, сейчас рассматривается возможность открытия в Китае торгового дома Пензенской области.

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Гость|28.04.2017 12:37|

penzainform.ru писал(a):

Также докладчик осветил тему внешней торговли.

Гость|28.04.2017 12:45|

Только с пустышками и могут, а так кишка тонка, дрищ прохватывает.

Имя: Гость
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