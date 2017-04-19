19.04.2017 | 11:37

По итогам 2016 года банк «Кузнецкий» выдал кредитов на сумму более 6,3 млрд рублей, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Кредитный портфель на 1 января 2017 года составил 2,5 млрд рублей.

Клиенты банка «Кузнецкий» представляют различные сферы экономики региона. Из всего объема выданных кредитов юридическим лицам в 2016 году доля финансирования производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 20%, предприятий обрабатывающей промышленности - 24%, оптовой и розничной торговли - 8,6%, строительства – 5,2%, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 1,3%, сельского хозяйства – 3%, прочих видов деятельности и завершения расчетов – 32,6%.

На 67% вырос объем кредитования финансовых организаций субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Увеличение кредитного портфеля обусловлено расширением клиентской базы, улучшением условий кредитования, а также участием банка в программе государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, реализуемой АО «Корпорация «МСП».

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 2016-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.