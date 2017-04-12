12.04.2017 | 11:07

По оперативной информации агрономической службы регионального министерства сельского хозяйства, аграрии Пензенской области приступили к посевной кампании. В хозяйствах стартовал сев сахарной свеклы и ячменя.

В регионе продолжаются сезонные полевые работы: земледельцы боронуют почву и подкармливают озимые культуры.

Напомним: подкормка началась еще в марте, причем в этом году количество минеральных удобрений, внесенных в почву, превысит показатель предыдущего года на 18 тысяч тонн (68%). Это связано с тем, что в 2017-м посевная площадь составит 1 374,2 тысячи гектаров, что на 30,9 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году.