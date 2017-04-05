05.04.2017 | 14:41

В I квартале текущего года в бюджет Пензы поступило доходов на 98,5 млн рублей больше, чем планировалось, - 2 млрд 296,3 млн руб. вместо ожидавшихся 2 197,8 млн. Об этом доложила на совещании, состоявшемся в мэрии в среду, 5 апреля, руководитель финансового управления Ольга Завьялкина.

Сверх плана в бюджет города поступило 47,4 млн рублей налога на доходы физических лиц и 27,7 млн земельного налога, а также 21,4 млн рублей неналоговых доходов, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Ольги Завьялкиной, план по неналоговым доходам перевыполнен в основном за счет доходов от продажи земли. Так, в марте в бюджет поступили средства от продажи участков под торговыми центрами «Декатлон», «Коллаж» и «Леруа Мерлен» на общую сумму 151 млн рублей.

«Снижение цены с размера кадастровой стоимости до десятикратного размера ставки земельного налога привлекло инвесторов и позволило заключить крупные сделки на приобретение участков под застройку», - пояснила Ольга Завьялкина.

Напомним: в 2015 году в Пензе были выявлены 354 земельных участка с кадастровой стоимостью в 1 рубль. В числе прочего на них располагались рестораны, торговые центры, рынки. Всего же в области на тот момент насчитывалось 1 462 таких надела. После того как стоимость почти тысячи участков была пересчитана, она выросла на 1 млрд 360 млн рублей.