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Экономика | Продажа земли под торговыми центрами принесла в казну Пензы 151 млн рублей

05.04.2017|14:41
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В I квартале текущего года в бюджет Пензы поступило доходов на 98,5 млн рублей больше, чем планировалось, - 2 млрд 296,3 млн руб. вместо ожидавшихся 2 197,8 млн. Об этом доложила на совещании, состоявшемся в мэрии в среду, 5 апреля, руководитель финансового управления Ольга Завьялкина.

Сверх плана в бюджет города поступило 47,4 млн рублей налога на доходы физических лиц и 27,7 млн земельного налога, а также 21,4 млн рублей неналоговых доходов, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Ольги Завьялкиной, план по неналоговым доходам перевыполнен в основном за счет доходов от продажи земли. Так, в марте в бюджет поступили средства от продажи участков под торговыми центрами «Декатлон», «Коллаж» и «Леруа Мерлен» на общую сумму 151 млн рублей.

«Снижение цены с размера кадастровой стоимости до десятикратного размера ставки земельного налога привлекло инвесторов и позволило заключить крупные сделки на приобретение участков под застройку», - пояснила Ольга Завьялкина.

Напомним: в 2015 году в Пензе были выявлены 354 земельных участка с кадастровой стоимостью в 1 рубль. В числе прочего на них располагались рестораны, торговые центры, рынки. Всего же в области на тот момент насчитывалось 1 462 таких надела. После того как стоимость почти тысячи участков была пересчитана, она выросла на 1 млрд 360 млн рублей.

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Гость|05.04.2017 15:14|

penzainform.ru писал(a):

«Снижение цены с размера кадастровой стоимости до десятикратного размера ставки земельного налога привлекло инвесторов и позволило заключить крупные сделки на приобретение участков под застройку
А как долго можно будет по этим условиям покупать землю?

Гость|05.04.2017 15:17|

а что с землей под храмиками?

Почем квартал земли напротив Детской библиотеки?

Почем продали жрецам Советскую площадь?

Или торговцы свечами все получают бесплатно?

Гость|05.04.2017 15:38|

а в карманы наших бюрократов сколько принесла?????????????

Гость|05.04.2017 15:45|

Если доходы выросли почему ни чего не делается одна болтовня Или ищут кто бы за бесплатно сделал а в конце года 31 декабря заплатят?

Гость|05.04.2017 15:48|

penzainform.ru писал(a):

Так, в марте в бюджет поступили средства от продажи участков под торговыми центрами «Декатлон», «Коллаж» и «Леруа Мерлен» на общую сумму 151 млн рублей.
И неважно что Коллаж уже несколько лет работает

Гость|05.04.2017 15:56|

Урра! Зарплаты повысят!!!

Гость|05.04.2017 15:59|

penzainform.ru писал(a):

«Снижение цены с размера кадастровой стоимости до десятикратного размера ставки земельного налога привлекло инвесторов и позволило заключить крупные сделки на приобретение участков под застройку», - пояснила Ольга Завьялкина.
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ох уж эти мне коррупционные схемы

а простые люди под ларьками со скидкой в 90% смогли приобрести землю-логично мараться из за нескольких десятков тыш даже попков не будет

Гость|05.04.2017 16:12|

Гость писал(a):

Урра! Зарплаты повысят!!!

Аренды повысят!!!!!!!!!! Зарплаты понизят.

Гость|05.04.2017 16:12|

Производства НЕТ,торговля ЕСТЬ-мистика

Гость|05.04.2017 16:13|

Сколько денег!!!! Цирк достроят......

Гость|05.04.2017 16:27|

интересно ,когда продовать будет нечего,чем дыры будут затыкать в бюджете? наверное отберут все назад. такова жизнь в нашей стране и история этому подтверждение.

Гость|05.04.2017 16:29|

Гость писал(a):

А как долго можно будет по этим условиям покупать землю?
правильно поставь вопрос- не как долго, а кому можно.

Гость|05.04.2017 16:37|

penzainform.ru писал(a):

Снижение цены с размера кадастровой стоимости до десятикратного размера ставки земельного налога привлекло инвесторов
Чьих будут? Сакмаева и прочих склеротиков, кто декларацию потерял или забыл заполнить?

Гость|05.04.2017 17:56|

Немцам с китайцами готовят

Гость|05.04.2017 18:34|

комерсам, кормильцам спасибо !

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Имя: Гость
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