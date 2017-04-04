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Экономика | Немцев пригласили в Пензу для создания ортопедического производства

04.04.2017|09:44
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В понедельник, 3 апреля, зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин, входящий в состав делегации региона в ФРГ, встретился с президентом федерального союза ортопедической техники Клаусом-Юргеном Лотцом и управляющим компании ORS GmbH, специализирующейся на производстве ортопедической и реабилитационной продукции, Зигфридом Шумахером.

Участники мероприятия посетили ортопедическую клинику и предприятие по выпуску индивидуальных протезов во Франкфурте-на-Майне. Стороны обсудили возможность создания в Сурском крае высокотехнологического производства протезов. Такое предприятие может базироваться в пензенском технопарке «Рамеев».

«Для детальной проработки вопроса принято решение организовать визит в Пензенскую область представителей компаний медицинской индустрии Германии, специализирующихся на производстве ортопедической продукции», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|04.04.2017 10:02|

Германией.... может немцев?

Гость|04.04.2017 10:05|

Гость писал(a):

04.04.2017 10:02|

Германией.... может немцев?

Нормально это немцев. А "журналист" из Пензы должен выпендрится.

Гость|04.04.2017 10:06|

Германцев

Гость|04.04.2017 10:08|

Германцы пригласят РОССИЙЦЕВ в гости.

Гость|04.04.2017 10:12|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
04.04.2017 10:02|

Германией.... может немцев?

Нормально это немцев. А "журналист" из Пензы должен выпендрится.
Дураки , именно Германцы ! НЕМЦЫ это национальность , а ГЕРМАНЦЫ - государственная принадлежность . Это как РОССИЯНЕ и РУССКИЕ .Тем более , что в Германии почти половина граждан ТУРКИ и другие этносы .

Гость|04.04.2017 10:13|

Скорее бы появилась новость о Великобритании. Хочется послушать о великобританцах. А о США даже подумать боюсь.

Гость|04.04.2017 10:13|

Хорошо , что китайцев не пригласили .

Гость|04.04.2017 10:16|

Ортопедическая артель у нас в городе благополучно загнулась, а тут цены другие в разы, или он на экспорт собрался?

Гость|04.04.2017 10:18|

Гость писал(a):

Тем более , что в Германии почти половина граждан ТУРКИ и другие этносы .
Так и мы не смеёмся насчёт Великобритании. Там же окромя англичан есть ещё и шотландцы.

Гость|04.04.2017 10:25|

Гость писал(a):

. А о США даже подумать боюсь.
Из США приедут сшанцы поговорить с пензенскими журналянцами.

Гость|04.04.2017 10:41|

И уэльсцы

Гость|04.04.2017 10:45|

Германцев,это, конечно круто сказано,если не сказать- глупо.

Ну а чем плохо,если будут производить ортопедические изделия? Немецкие,а не германские!

Только вот ездят-ездят,а воз и поныне там.

Гость|04.04.2017 10:52|

Германцы ! Какой идиот так написал ?

Гость|04.04.2017 10:52|

Гость писал(a):

Ну а чем плохо,если будут производить ортопедические изделия?
Если немцы организуют производство нормальных ортопедических изделий, это будет хорошо.

Гость|04.04.2017 10:53|

Гость писал(a):

04.04.2017 10:52|

Германцы ! Какой идиот так написал ?

Пензенский Журналянц.

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Имя: Гость
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