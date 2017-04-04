04.04.2017 | 09:44

В понедельник, 3 апреля, зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин, входящий в состав делегации региона в ФРГ, встретился с президентом федерального союза ортопедической техники Клаусом-Юргеном Лотцом и управляющим компании ORS GmbH, специализирующейся на производстве ортопедической и реабилитационной продукции, Зигфридом Шумахером.

Участники мероприятия посетили ортопедическую клинику и предприятие по выпуску индивидуальных протезов во Франкфурте-на-Майне. Стороны обсудили возможность создания в Сурском крае высокотехнологического производства протезов. Такое предприятие может базироваться в пензенском технопарке «Рамеев».

«Для детальной проработки вопроса принято решение организовать визит в Пензенскую область представителей компаний медицинской индустрии Германии, специализирующихся на производстве ортопедической продукции», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.