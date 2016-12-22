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Экономика | Депутаты гордумы приняли бюджет Пензы на 2017 год

22.12.2016|17:27
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Главный финансовый документ года принят на очередной сессии думы. В 2017-м в городской казне будет 9,5 миллиарда рублей. Таким видят бюджет Пензы депутаты и экономисты.

Денег в муниципальном кошельке немного меньше, чем в 2016-м. Но бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. Льготы, которые были у разных категорий населения, сохранены.

«В бюджете предусмотрено обеспечение льготным питанием ребят в школах и детсадах, а также детей первого и второго года жизни», - уточнила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

На принятие бюджета у народных избранников ушло меньше получаса, так как ранее документ неоднократно обсуждался на комиссиях, прошел публичные слушания.

Споры разгорелись только по одному моменту. Депутат Андрей Сакмаев поинтересовался, почему так мало денег поступает от МУПов.

«Я предлагаю поправку: перечислять в казну Пензы 50% прибыли от муниципальных унитарных предприятий», - заявил он.

Однако такое изменение в бюджет не внесли. Многие муниципальные предприятия - это МУПы по обслуживанию жилого фонда, а они почти банкроты.

По думской традиции принятие бюджета сопровождалось аплодисментами.

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Гость|22.12.2016 19:09|

По думской традиции принятие бюджета сопровождалось аплодисментами. БРЕЖНЕВ был???

Гость|22.12.2016 19:12|

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Обсуждение новости закрыто

Гость|22.12.2016 23:44|

хоть сейчас всех на баржу и топить живьём...

Имя: Гость
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