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Культура | Танцоры пензенской школы Lil Hustle отметили день ее рождения концертом

12.05.2019|13:35
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На выступавших на сцене детей и подростков трудно не обратить внимание: модные, яркие, но главное, двигаются хорошо. Особенно на отчетном концерте в честь дня рождения их танцевальной школы Lil Hustle. Ей исполнилось восемь, она учит детей хореографии и акробатике.

По словам участницы концерта Снежаны Костиной, для нее самый сложный стиль - вакинг (waacking), где требуется быстро закручивать руки.

«Тридцать один у нас номер. Сегодня выступает двадцать наших команд, то есть все дети на сцене: те, которые недавно пришли, те, которые занимаются давно, наши мастера спорта. Это и старые, полюбившиеся программы, это и новые совершенно номера, которые будут для зрителей сюрпризом», - рассказала о концерте директор школы танцев Lil Hustle Елена Кержнер.

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