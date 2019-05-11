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Культура | Артисты Центра культуры и досуга посвятили Дню Победы концерт

11.05.2019|17:06
Печать

Они помнят, они гордятся людьми, которые защитили Родину и одолели фашизм. Артисты Центра культуры и досуга устроили праздничный концерт. Он посвящен Дню Победы.

«Сначала планировался один коллектив - «Голоса России», но по желанию зрителей, которые сейчас пришли, мы его сделали сборным концертом, в котором участвуют лучшие коллективы, солисты, ансамбли», - рассказал художественный руководитель Центра культуры и досуга г. Пензы Михаил Андреев.

Со сцены прозвучали не только песни военных лет и патриотические. Были произведения разных народов мира.

«Мы поздравляем всех жителей нашего города с праздником Великой Победы. Естественно, желаем позитивного настроения, мирного неба над головой. Программу мы подготовили специально к празднику, обязательно прозвучат премьерные композиции, которые порадуют всех наших слушателей», - отметила солистка ансамбля «Голоса России» Ольга Маркелова.

Пели и плясали артисты в малом зале культурного учреждения.

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