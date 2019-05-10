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Культура | В Пензе начался фестиваль-конкурс современного и эстрадного танца

10.05.2019|16:32
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Бросив взгляд на замысловатые и странные движения артистов, назвать их танцем обыватель не поторопится. То ли дело привычные балет, кадриль или лезгинка - там все понятно.

Вызов классике бросили участники III Всероссийского фестиваля-конкурса современного и эстрадного танца «Равновесие». Некоторым коллективам даже музыка не нужна: двигаются под слова.

Конкурс танцевальных экспериментальных идей будет проходить в течение трех дней.

«У нас фестивальная программа очень большая, обширная - это и конкурсные просмотры, и мастер-классы как образовательный проект, и фестивальная программа. 11 мая в 17:00 на сцене в Центре культуры и досуга мы будем показывать два спектакля», - рассказала директор фестиваля Светлана Федорова.

В фестивале участвует 21 коллектив - более 400 танцоров из 11 городов страны.

«Мы в том году не победили, а мы хотим победить. В этом году подготовились, потратили это время на то, чтобы улучшить подготовку наших детей, поэтому мы приехали побеждать», - заявила художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Ритм» Юлия Руснак (г. Москва).

Завершится фестиваль гала-концертом лучших номеров и вручением наград победителям. Это произойдет 12 мая в 17:00 в Пензенском драматическом театре.

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