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Культура | Хореографический коллектив A'delis представил программу «Заветное»

08.05.2019|15:15
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На сцену вышли призеры и обладатели Гран-при международных и всероссийских российских конкурсов и фестивалей - танцоры хореографического коллектива A'delis. В Центре культуры и досуга они представили свою новую программу под названием «Заветное».

Основной состав студии A'delis - это юноши и девушки от 17 лет. В репертуаре коллектива состоят номера различной стилистической и тематической направленности - эстрадные и современные танцы.

Телеверсия шоу выйдет на 11 канале 2 июня. Начало трансляции в 19:15.

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