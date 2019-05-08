08.05.2019 | 15:15

На сцену вышли призеры и обладатели Гран-при международных и всероссийских российских конкурсов и фестивалей - танцоры хореографического коллектива A'delis. В Центре культуры и досуга они представили свою новую программу под названием «Заветное».

Основной состав студии A'delis - это юноши и девушки от 17 лет. В репертуаре коллектива состоят номера различной стилистической и тематической направленности - эстрадные и современные танцы.

Телеверсия шоу выйдет на 11 канале 2 июня. Начало трансляции в 19:15.