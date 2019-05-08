08.05.2019 | 17:11

Максимум движения, чтобы было современно и зрелищно, - артисты хора имени О. В. Гришина захотели стать другими.

Это был отчетный концерт за последний (63-й по счету) творческий сезон. Программа хоть и не юбилейная, но особенная. Ее помогали готовить кураторы из московского хора имени М. Е. Пятницкого. Совместно репетировали на протяжении нескольких месяцев.

«Нашей задачей было сделать коллектив более современным, но не в плане современных танцев каких-то, а именно сделать современное народное искусство, то есть подготовить коллектив по сегодняшним нормам и законам сцены, чтобы это было смотрибельно», - рассказал артист балета хора имени М. Е. Пятницкого Андрей Амосов (г. Москва).

«Номера, которые пелись лет 50 назад, стали новыми, потому что их обновили всякими переходами. Хор не стоит на месте», - отметил художественный руководитель хора им. О. В. Гришина Юрий Сысоев.

Отчетная программа была полуторачасовой. Выступали артисты в Центре культуры и досуга.