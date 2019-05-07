Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 мая 2019|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  73.08  |  $  65.22
 

Культура | 22 мая в Пензу привезут символ Всероссийского театрального марафона

07.05.2019|13:54
Печать

Пенза станет одним из звеньев золотой цепи под названием «Всероссийский театральный марафон». Он стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Будут задействованы все 85 регионов страны: от города к городу, от театра к театру, до самой западной точки - Калининграда.

«За полгода, может быть, чуть больше, страна увидит практически все театры, что у нас есть. Театры переезжают из города в город, и это хорошая возможность увидеть не только свой театр, но еще посмотреть другие и показать себя где-то», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

22 мая торжественная церемония передачи символа марафона состоится в Пензе. Его привезет из Чебоксар делегация Чувашского государственного театра оперы и балета. Труппа покажет три спектакля - «Сарпиге», «Спящая красавица» и «Золушка».

Через три дня гастролей марафон продолжится.

«Мы с этой эстафетой, с этим символом едем с 25 по 27 мая в Саратов», - добавил Сергей Казаков.

Там пензенские артисты покажут три спектакля, которые считаются визитной карточкой драмтеатра. Это «Ромео и Джульетта», «Хорошая» и «Приключения Бонифация».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!