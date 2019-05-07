07.05.2019 | 13:54

Пенза станет одним из звеньев золотой цепи под названием «Всероссийский театральный марафон». Он стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Будут задействованы все 85 регионов страны: от города к городу, от театра к театру, до самой западной точки - Калининграда.

«За полгода, может быть, чуть больше, страна увидит практически все театры, что у нас есть. Театры переезжают из города в город, и это хорошая возможность увидеть не только свой театр, но еще посмотреть другие и показать себя где-то», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

22 мая торжественная церемония передачи символа марафона состоится в Пензе. Его привезет из Чебоксар делегация Чувашского государственного театра оперы и балета. Труппа покажет три спектакля - «Сарпиге», «Спящая красавица» и «Золушка».

Через три дня гастролей марафон продолжится.

«Мы с этой эстафетой, с этим символом едем с 25 по 27 мая в Саратов», - добавил Сергей Казаков.

Там пензенские артисты покажут три спектакля, которые считаются визитной карточкой драмтеатра. Это «Ромео и Джульетта», «Хорошая» и «Приключения Бонифация».