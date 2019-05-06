06.05.2019 | 15:52

Семейный православный театр подготовил военно-патриотический музыкальный спектакль «Огонь войны души не сжег...», он был посвящен Дню Победы.

«Как мы знаем, в 1945 году 9 мая был день Пасхи. И в этот день Россия победила врага. Дай Бог, чтобы над нами было безоблачное небо, чтобы не было разрывов бомб, не летали самолеты вражеские», - отметил клирик храма во имя Владимирской иконы Божией Матери г. Пензы Николай Козлов.

Непрофессиональные актеры рассказали о Великой Отечественной войне, используя музыку и звукозаписи того времени, попытались передать общее настроение. Зарисовки военной жизни переплетались с воспоминаниями о мирной.

Для пришедших в Центр культуры и досуга зрителей организаторы подготовили программки. Правда, часть из них так и осталась на креслах: музыкальный спектакль собрал неполный зал.