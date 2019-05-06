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Культура | Актеры православного театра передали настроение военного времени

06.05.2019|15:52
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Семейный православный театр подготовил военно-патриотический музыкальный спектакль «Огонь войны души не сжег...», он был посвящен Дню Победы.

«Как мы знаем, в 1945 году 9 мая был день Пасхи. И в этот день Россия победила врага. Дай Бог, чтобы над нами было безоблачное небо, чтобы не было разрывов бомб, не летали самолеты вражеские», - отметил клирик храма во имя Владимирской иконы Божией Матери г. Пензы Николай Козлов.

Непрофессиональные актеры рассказали о Великой Отечественной войне, используя музыку и звукозаписи того времени, попытались передать общее настроение. Зарисовки военной жизни переплетались с воспоминаниями о мирной.

Для пришедших в Центр культуры и досуга зрителей организаторы подготовили программки. Правда, часть из них так и осталась на креслах: музыкальный спектакль собрал неполный зал.

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Гость|06.05.2019 18:49|

Как и попы во впемя войны - дружно перешли на сторону фашистов?

Гость|06.05.2019 18:50|

А не подскажите, что было написано на пряжках нацистких ремней?

Гость|06.05.2019 19:00|

Гость писал(a):

А не подскажите, что было написано на пряжках нацистких ремней?
таки - да - с "НИМИ БЫЛ БОГ". "майн кампф" гитлеру еврей-пейсатель подарил. и сейчас они затевают войну, воодушевляют пушечное мясо, что бы все самки-мамки своею собственной рукой благословили убиться "за веру-царя-отечество". в сторону уже отпрыгивают КАЗАХСТАН и БЕЛОРУССИЯ - от мусоливания темы войны. народ ТОГДА, при СТАЛИНЕ, был СОВЕТСКИЙ. нынешние - к этому отношения не имеют. но клещами впиваются - выгоды чувствуют

Гость|06.05.2019 19:12|

Вроде все в этом мире происходит по воле божьей.

Значит и война была делом его рук? А победили в войне коммунисты-атеисты, в то время пока попы на сторону Гитлера перебегали.

А теперь жрецы примазываются к великой Победе?

Гость|06.05.2019 19:13|

Кстати, а попы оплатили аренду этого полупустого зала? Или им по привычке все бесплатно?

Имя: Гость
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