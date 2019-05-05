05.05.2019 | 13:49

25 лет - солидный возраст для ветеранского ансамбля. «Жизнелюб» отметил четвертьвековой юбилей.

С 2011-го художественным руководителем ансамбля является Лилия Александровна Саушева. Ее подопечным от 60.

«За последние три года у нас полностью коллектив изменился. Тем на менее то направление, которое было взято и с которым мы работаем, оно сохраняется. Была и лирика, и патриотизм, и акапельные произведения», - рассказала Лилия Саушева.

«Ветераны, ушедшие на пенсию, в запас или еще куда-то, не остаются в стороне от общих дел. Они проводят очень большую работу, касающуюся и патриотического воспитания молодежи. Молодежь смотрит на то, как живут ветераны, и в основном берут с них пример», - заметил председатель совета ветеранов Ленинского района г. Пензы Владимир Тымчук.

Выступали пожилые артисты в киноконцертном зале «Октябрь». В юбилейную программу вошли 16 песен.