Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|5 мая 2019|18:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
  72.31  |  $  64.63
 

Культура | В Пензе ансамбль ветеранов «Жизнелюб» отметил юбилей концертом

05.05.2019|13:49
Печать

25 лет - солидный возраст для ветеранского ансамбля. «Жизнелюб» отметил четвертьвековой юбилей.

С 2011-го художественным руководителем ансамбля является Лилия Александровна Саушева. Ее подопечным от 60.

«За последние три года у нас полностью коллектив изменился. Тем на менее то направление, которое было взято и с которым мы работаем, оно сохраняется. Была и лирика, и патриотизм, и акапельные произведения», - рассказала Лилия Саушева.

«Ветераны, ушедшие на пенсию, в запас или еще куда-то, не остаются в стороне от общих дел. Они проводят очень большую работу, касающуюся и патриотического воспитания молодежи. Молодежь смотрит на то, как живут ветераны, и в основном берут с них пример», - заметил председатель совета ветеранов Ленинского района г. Пензы Владимир Тымчук.

Выступали пожилые артисты в киноконцертном зале «Октябрь». В юбилейную программу вошли 16 песен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!