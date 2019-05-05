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Культура | Археологи докопали до культурного слоя времен основания Пензы

05.05.2019|15:32
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Много открытий уже сделали и наверняка еще сделают саратовские археологи на так называемом оборонительном валу на пензенской улице Кирова, где идут раскопки. Однако ученые вгрызаются в землю не везде. Как они говорят, шурфы очаговые, делаются в отведенных местах.

«Там, где непосредственно будут производиться земляные работы, мы сейчас, до того как строители туда зайдут, ведем археологические работы с полной фиксацией, с подъемом артефактов», - рассказал начальник отдела саратовского Центра реставрации и сохранения памятников Роман Алембаев.

Вал в его нынешнем виде историческим памятником не является. Это новодел - насыпное, техногенное и впоследствии декорированное сооружение. Настоящий город-крепость Пенза находится ниже. Чтобы попасть в XVII век, необходимо углубиться в землю метра на три. Собственно, саратовские археологи это и делают.

На вопрос, какая картина перед ними предстала, ответил научный сотрудник Центра реставрации и сохранения памятников Александр Шереметьев.

«В разрезе раскопа очень хорошо видно, что верхние слои представлены материалами ХХ века. Это остатки гаражей и современных построек.

Ниже идут материалы уже века восемнадцатого», - уточнил он.

Археологи вышли на уровень древесного настила. Видимо, это и есть останки крепостной стены, под которой начали попадаться элементы старинных предметов - ровесников города Пензы.

«Стоит обратить внимание на фрагменты чернолощеной керамики, которая у нас попадается повсеместно на раскопе. Она интересна тем, что появляется в русских городах на рубеже XVI-XVII веков (больше для XVII века характерна) и продолжает бытовать весь XVIII век», - добавил Александр Шереметьев.

Такие артефакты выше не встречались. Одним словом, археологи дошли до культурного слоя, который прольет свет на жизнь Пензы в период ее основания, с 1663 года.

«Раскоп заложен на восточной стенке крепости, где находился вал, наверху вала частокол. Три башни было по углам и в центре одна башня. Может быть, мы одним из наших раскопов попадем в башню», - обрисовал вероятные перспективы работ археолог.

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Гость|05.05.2019 16:18|

Саратовские археологи говорите, сдох значится пензенский истфака и рыбобелкин мумифицировался...

Гость|05.05.2019 16:21|

Самый древний исторический памятник Пензы крепостной вал доживает последние дни. Слава Геростратам Белозерцеву и Кувайцеву!

Дмитрий Н. Мотовилов|05.05.2019 16:41|

Хорошо, что все раскопы фиксируются. Не исключено, что докопаются и до истории предшествующих поселений!

Гость|05.05.2019 16:49|

Кому они в башню попадут?)))

Гость|05.05.2019 17:45|

копаться там может любой желающий? а то мы быстро весь вал сроем и отнесем все черепки на барахолку

Гость|05.05.2019 17:55|

Не вериться, но факт что теперь что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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