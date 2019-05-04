04.05.2019 | 17:48

Те, кто испытывает голод познаний в области истории мирового искусства, утолить его могут в Дом молодежи. Там регулярно проводятся занятные и полезные лекции. На очередной Анна Завьялова рассказала малочисленным эстетам о раннехристианском искусстве. У него есть свои особенности и черты, ставшие базой для более поздних периодов.

«Для христианства вообще примерно до эпохи Возрождения характерна анонимичность произведения, поскольку все произведения посвящались богу, человек свою ничтожность только подчеркивал. То есть здесь значение личности не так важно, важно именно функциональное назначение того или иного предмета», - пояснила искусствовед.

Один из самых важных объектов искусства II-VI века нашей эры - римские катакомбы, где сохранились уникальные фрески, барельефы и мозаики. Начался период распада Великой империи и раскола христианской церкви. Все это наложило отпечаток и на искусство. Существовал конфликт в обществе.

«В ту пору, когда император одновременно являлся и духовным лицом, держал в руках и светскую, и церковную власть, конечно, догматические разночтения, безусловно, были и разночтениями политическими», - добавила Анна Завьялова

Следующая лекция будет посвящена византийской музыке.