03.05.2019 | 18:22

Брейк-данс - это акробатические и силовые трюки, а также пластика и перемещения тела в пространстве, на первый взгляд противоречащие законам физики и гравитации. На площади у Дома молодежи провели промоакцию предстоящего фестиваля уличной культуры.

Брейк-данс, а точнее брейкинг, зародился в США в конце 60-х годов прошлого века. Потом появился и хип-хоп.

«Прежде всего это танец, хотя на данный момент он признан видом юношеских Олимпийских игр», - рассказал президент Федерации брейк-данса Пензенской области Артем Бачинин.

В программу танцевальной акции вошел баттл. Юные воспитанники брейкерской школы Entertainment Crew мерились силой.

«Брейкинг отличается полной свободой, нет никаких рамок. Есть основа, есть база, если ее освоить, то можно с помощью нее делать сумасшедшие вещи», - добавил Артем.

Танцевальный фестиваль уличной культуры пройдет 1 июня на площади перед Домом молодежи.