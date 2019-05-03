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Культура | В Пензе уличные танцоры провели промоакцию предстоящего фестиваля

03.05.2019|18:22
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Брейк-данс - это акробатические и силовые трюки, а также пластика и перемещения тела в пространстве, на первый взгляд противоречащие законам физики и гравитации. На площади у Дома молодежи провели промоакцию предстоящего фестиваля уличной культуры.

Брейк-данс, а точнее брейкинг, зародился в США в конце 60-х годов прошлого века. Потом появился и хип-хоп.

«Прежде всего это танец, хотя на данный момент он признан видом юношеских Олимпийских игр», - рассказал президент Федерации брейк-данса Пензенской области Артем Бачинин.

В программу танцевальной акции вошел баттл. Юные воспитанники брейкерской школы Entertainment Crew мерились силой.

«Брейкинг отличается полной свободой, нет никаких рамок. Есть основа, есть база, если ее освоить, то можно с помощью нее делать сумасшедшие вещи», - добавил Артем.

Танцевальный фестиваль уличной культуры пройдет 1 июня на площади перед Домом молодежи.

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Гость|03.05.2019 19:59|

в Лужниках 1 мая тоже прошел фестиваль танцев,правда хип хопа,смотрела в утюбе последствия и разгон молодежи дубинками,попадались и мирные жители,которые рядом отдыхали.Вывод_не пойду!В наше время опасно ходить на мероприятия такие.

Гость|03.05.2019 23:39|

penzainform.ru писал(a):

отличается полной свободой, нет никаких рамок.
Эт как так? Налицо признаки несанкционированного мероприятия в рамках санкционированного.

Гость|04.05.2019 00:54|

Не вериться, но факт что теперь что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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