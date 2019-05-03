Брейк-данс - это акробатические и силовые трюки, а также пластика и перемещения тела в пространстве, на первый взгляд противоречащие законам физики и гравитации. На площади у Дома молодежи провели промоакцию предстоящего фестиваля уличной культуры.
Брейк-данс, а точнее брейкинг, зародился в США в конце 60-х годов прошлого века. Потом появился и хип-хоп.
«Прежде всего это танец, хотя на данный момент он признан видом юношеских Олимпийских игр», - рассказал президент Федерации брейк-данса Пензенской области Артем Бачинин.
В программу танцевальной акции вошел баттл. Юные воспитанники брейкерской школы Entertainment Crew мерились силой.
«Брейкинг отличается полной свободой, нет никаких рамок. Есть основа, есть база, если ее освоить, то можно с помощью нее делать сумасшедшие вещи», - добавил Артем.
Танцевальный фестиваль уличной культуры пройдет 1 июня на площади перед Домом молодежи.
в Лужниках 1 мая тоже прошел фестиваль танцев,правда хип хопа,смотрела в утюбе последствия и разгон молодежи дубинками,попадались и мирные жители,которые рядом отдыхали.Вывод_не пойду!В наше время опасно ходить на мероприятия такие.