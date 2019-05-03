03.05.2019 | 18:10

Свой день рождения певица Татьяна Молчанова отметила не за праздничным столом, а на сцене городского Центра культуры и досуга. У лауреата всероссийских и международных конкурсов юбилей. Ее подарок друзьям и поклонникам - концерт под названием «Акварели весны».

«В эту программу вошли легкие лирические, красивые произведения, очень разные по характеру, разные по жанрам. Сюда вошли и романсы русские, и арии из опер, и арии из оперетт», - рассказала солистка муниципального русского народного оркестра «Пенза» Татьяна Молчанова.

Испанские, неаполитанские, советские песни - все, что весной звучит по-особенному. В свою очередь юбиляршу поздравляли поклонники и друзья.

После чего снова звучал акварельный голос Татьяны Молчановой. Отдавая дань предстоящему Дню Великой Победы, она исполнила «Севастопольский вальс».