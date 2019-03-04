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Культура | Пензячки смогут бесплатно посетить картинную галерею и музеи

04.03.2019|12:49
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8 марта жительницы Пензы и области смогут бесплатно посетить картинную галерею, Губернаторский дом, Никольский музей стекла и хрусталя, а также Музей одной картины.

В галерее, помимо основной коллекции произведений искусства XVII—XXI веков, можно будет увидеть выставку «Продолжение традиций» и работы Александра Заикина.

Экспозиция в Губернаторском доме познакомит с историей Пензы. Также там проходят персональные выставки Юноны Астаховой, Александра Фадеева и Марии Корольковой и выставка «Золотой поцелуй».

В Музее одной картины в 10:00 и 11:00 состоятся бесплатные сеансы показа портрета священника Петрова работы И. Е. Репина с демонстрацией художественно-документального фильма «Непостижимый Репин». Записаться необходимо по телефону 56-14-27, сообщили в Пензенской картинной галерее.

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Гость|04.03.2019 13:39|

А сартиры там платные?

Гость|04.03.2019 13:55|

Гость писал(a):

А сартиры там платные?
Судя по твоей речи, тебе и за углом пойдет, а там бесплатно.

Гость|04.03.2019 14:04|

Чёт с калбаски ливерной клапанами уже 3й раз

Имя: Гость
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