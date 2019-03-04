04.03.2019 | 12:49

8 марта жительницы Пензы и области смогут бесплатно посетить картинную галерею, Губернаторский дом, Никольский музей стекла и хрусталя, а также Музей одной картины.

В галерее, помимо основной коллекции произведений искусства XVII—XXI веков, можно будет увидеть выставку «Продолжение традиций» и работы Александра Заикина.

Экспозиция в Губернаторском доме познакомит с историей Пензы. Также там проходят персональные выставки Юноны Астаховой, Александра Фадеева и Марии Корольковой и выставка «Золотой поцелуй».

В Музее одной картины в 10:00 и 11:00 состоятся бесплатные сеансы показа портрета священника Петрова работы И. Е. Репина с демонстрацией художественно-документального фильма «Непостижимый Репин». Записаться необходимо по телефону 56-14-27, сообщили в Пензенской картинной галерее.